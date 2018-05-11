Великий Новгород, 11 мая, 2018, 12:18 — ИА Регнум. Сегодня, 11 мая, в южных районах Новгородской области, а с 12 по 14 мая — на большинстве её территории — ожидается высокий класс пожароопасности. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС. По пятибалльной шкале класс пожароопасности в регионе — четвёртый.

Pixabay Пожар в лесу

В Новгородской области установилась сухая и ветреная погода, растёт число палов травы, возможны загорания в лесных массивах.

В пресс-центре правительства Новгородской области сообщили, что первый в 2018 году облёт лесов Новгородской области на самолёте Л-42м был совершён 8 мая. По словам руководителя Центра лесного хозяйства и регионального диспетчерского регулирования Игоря Суходолова, очагов возгорания не обнаружено. Авиапатрулирование новгородских лесов теперь будет проводиться регулярно, в зависимости от метеоусловий и пожарной опасности в лесах.

В 2018 году пожароопасный сезон в Новгородской области установлен с 23 апреля.

По данным регионального министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, в 2017 году в регионе было зафиксировано шесть лесных пожаров, в том числе один площадью 0,9 га на землях Минобороны. Всего огонь повредил 3,3 га лесов. Все очаги возгорания были ликвидированы в день обнаружения в течение нескольких часов благодаря оперативно принятым мерам.