Москва, 11 мая, 2018, 12:06 — ИА Регнум. Из законопроекта об ответных мерах на санкции США ко второму чтению будут исключены конкретные меры. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 мая, об этом заявил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ). Концепция остается неизменной.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Речь идет о прекращении или приостановлении международного сотрудничества России в определенных отраслях. Перечень отраслей определяется, как это и было, правительством РФ», — рассказал Мельников.

«Запрет или ограничение ввоза на территорию РФ продуктов или сырья. Перечень определяется органами исполнительной власти по поручению президента РФ. Запрет или ограничение на вывоз с территории РФ продукции или сырья», — уточнил текст ко второму чтению парламентарий.

В документе вводится запрет или ограничение на выполнение на территории РФ работ или услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, а также нужд отдельных юридических лиц.

Запрет или ограничение участие граждан или организации недружественных стран приватизации муниципального и государственного имущества, также остался в тексте законопроекта.

В Госдуме проходит Совет по законотворчеству. Это второе широкое обсуждение инициативы. На документ уже поступили отзывы от заинтересованных сторон.

Законопроект разработан как ответная мера на вызовы Соединенных Штатов Америки, их должностных лиц, выраженных в недружественных и неконструктивных действиях, введении санкций в отношении как Российской Федерации в целом, так и ее граждан и юридических лиц.

Документ предоставляет правительству РФ полномочия по введению ряда мер экономического и политического характера. В частности, законопроект дает правительству РФ право ввести запрет или ограничения на импорт алкоголя, табака и лекарств из США и стран, поддерживающих санкции. Госдума планирует рассмотреть инициативу 15 мая.