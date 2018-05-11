Санкт-Петербург, 11 мая, 2018, 12:15 — ИА Регнум. Петербургский аэропорт «Пулково» предлагают назвать в честь российского императора конца XIX века Александра III. Соответствующее письмо в адрес губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко и министерства транспорта РФ направил депутат Государственной Думы от «Единой России» Виталий Милонов.

Rusmuseum.ru Памятник Александру III у Мраморного дворца

Помимо переименования, Милонов предлагает установить в «Пулково» памятник царю, который сейчас находится во дворе Мраморного дворца Петербурга. Этот конный памятник до революции располагался на Знаменской площади — ныне площади Восстания, на месте нынешнего обелиска «Городу-герою Ленинграду», установленного в 1985 году, к 40-летию Победы.

По мнению Виталия Милонова, идея возвращения памятника Александру III на историческое место в нынешних условиях трудно реализуема, хотя сам он ее поддерживает.

«Это сложно. На площадь Восстания я бы с удовольствием его перенес, туда, где он и должен стоять, но там уже стоит другой памятник — какой есть, какой поставили. Стелу тогда нужно куда-то переносить. Лично я не считаю ее высокохудожественной, но она приурочена к определенным событиям, и сейчас об этом говорить невозможно. Эту ситуацию могут использовать люди, которые не ценят Победу. В то же время такой великий памятник Александру III не должен стоять на задворках, его должны видеть люди», — сказал Милонов 11 мая в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Депутат убежден, что в аэропорту «Пулково» лицезреть императорский монумент сможет гораздо большее количество людей, чем во дворе Мраморного дворца. К тому же, Милонов считает правильным, что туристов будет встречать именно Александр III «Миротворец», чтобы иностранцы сразу понимали, «куда прилетели».

«Он наводил порядок на Балканах. Сейчас современная Россия тоже наводит порядок, только на Ближнем Востоке и по всему миру, эти события созвучны. Памятник прекрасно дополнит ансамбль аэропорта, потому что нынешние композиции там имеют, скорее, декоративную функцию. Что сейчас видят люди, прибывая в Петербург? «Кока-Колу», «Пепси», ирландский бар и закусочную с гамбургерами. Куда они приехали? В Будапешт, в маленький провинциальный город? Внутри «Пулково» ничего достойно о Петербурге не говорит», — считает Виталий Милонов.

В своем письме он также напоминает, что Александр III был покровителем разработок прообразов первых самолетов, во время его правления конструктор Александр Можайский в Петербурге сконструировал первый в мире прообраз современного самолета, сумевшего оторваться от земли с человеком на борту.

Милонов подчеркивает, что во всем мире воздушные гавани являют собой «парадные и торжественные ворота в города и страны», и имя играет не последнюю роль. В качестве примеров он привел аэропорт имени Леонардо да Винчи в Риме, аэропорт имени Индиры Ганди в Дели, аэропорт имени Николы Теслы в Белграде.

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Добавим, что Виталий Милонов ранее критически отозвался об организации трафика в петербургском аэропорту. «Прилёт в аэропорт Пулково нескольких самолетов вызывает жуткий коллапс в зоне посадки пассажиров в машины. Жадность управленцев. А что будет в чемпионат???», — написал он в своем микроблоге 22 апреля, разместив фото машин, стоящих на выезд из аэропорта.