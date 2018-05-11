Москва, 11 мая, 2018, 12:05 — ИА Регнум. На сегодня на территории России во власти большой воды остаются более десятка населённых пунктов в разных района страны. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС РФ, по данным на 11 мая подтопленными остаются 171 жилой дом, 496 приусадебных участков в 14 населённых пунктах.

Алексей Саврасов. Весна. Деревенский дом. 1893

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Кроме того, под водой пока остаются 33 низководных моста и 17 участков автодорог. Боле 850 человек были вынуждены покинуть свои жилища. На время паводка они перебрались к родственникам и знакомым.

«В результате подтопления мостов и участков автодорог в Мордовии, Костромской, Нижегородская, Рязанская и Свердловская области оказались отрезанными 37 населенных пунктов», — уточнили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Уточняется, что к ним организованы 16 лодочных переправ.

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В ведомства добавили, что жизнедеятельность населения не нарушена. К ликвидации последствий паводка привлечены свыше 820 человек и 240 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 10 мая, на территории Российской Федерации подтопленными оставались 15 населённых пунктов, 143 жилых дома, 498 приусадебных участков, 31 низководный мост и 16 участков автодорог. Добавим, что в Амгинском районе Якутии, где под вода пришла в четыре села, были эвакуированы более 600 человек. В районе введён режим ЧС.

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