Москва, 11 мая, 2018, 11:46 — ИА Регнум. Рубль прилично прибавил в весе на торгах 10 мая. Иностранные валюты, которые несли потери с самого начала сессии, потеряли 2% и 2,4% по евро и доллару соответственно, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

По его мнению, помимо дорогой нефти, сказалось ослабление американской валюты, которая ушла на коррекцию, в том числе из-за слабых данных по инфляции в США.

По итогам торгов пара доллар/рубль обосновалась вблизи двухнедельных минимумов в районе 61,50 руб.

«Поводов для восстановления российской валюты было несколько. Это и удорожание черного золота — котировки Brent в моменте достигали новых 3,5-летних максимумов вблизи уровня $78, и локальное отступление доллара на международном рынке, и общее улучшение самочувствия активов развивающегося сегмента, и продажа валютной выручки экспортерами, которые готовятся к налоговому периоду.

Имел место и фактор технической перепроданности нашей валюты, который по-прежнему актуален, но уже не столь ярко выражен», — пояснил Ковалев.

Дальнейшее восстановление рубля возможно, но вряд ли оно будет ощутимым. Динамика доллара показывает, что быки готовы в любой момент возобновить покупки после паузы, а ралли нефти Brent застопорилось на отметке $78, атаковать которую покупатели, скорее всего, не решатся 11 мая перед наступлением выходных.

«Так что пока по-прежнему не ожидается возвращения доллара под отметку 60 рублей, хотя определенные поползновения в этом направлении возможны, если на рынке энергоносителей произойдет новый восходящий прорыв», — считает эксперт.

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