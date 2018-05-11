Москва, 11 мая, 2018, 11:45 — ИА Регнум. Правительству РФ следует предоставить возможность самим выбирать, какие контрсанкции и ограничения надо вводить в ответ на недружественные действия США. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 11 мая, об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по экономической политике Сергей Жигарев (ЛДПР) по итогам заседания Совета по законотворчеству при председателе Госдумы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«За время работы и подготовки законопроекта к первому чтению поступило более 80 предложений и замечаний», — рассказал Жигарев.

По его словам, это были разные предложения, которые были направлены на то, чтобы более чётко конкретизировать меры, которые РФ может принять в ответ на санкции США.

«Это касалось и бытовой химии и и сельского хозяйства и самых разных вещей, от приборов поставки учёта нефтепродуктов до косметических средств», — заявил Жигарев.

Однако, по его словам, профильный комитет такие инициативы не поддержал.

«Мы считаем, что от конкретизации надо уйти и дать возможность правительству РФ применять в ответных мерах более широкий перечень без конкретизации сфер направления. Для того, чтобы в изменяющейся экономической и политической ситуации была возможность выбрать тот путь ответа, который был бы наиболее выгодным для экономики РФ и не наносил никакого ущерба не благосостоянию, не здоровью граждан», — подчеркнул Жигарев.