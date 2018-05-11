Ярославль, 11 мая, 2018, 11:44 — ИА Регнум. Депутаты муниципального совета Ярославского района поддержали передачу акций полигона «Скоково» в областную собственность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.

Полигон «Скоково»

Прежде всего необходимо напомнить, что со следующего года все полномочия по сбору и утилизации отходов переходят на уровень субъекта. Передача полигона из районной в областную собственность — одно из мероприятий в этом направлении. «Скоково» решает межмуниципальные задачи. Оно принимает отходы не только из Ярославля и Ярославского района, но и из других муниципальных образований. Консолидация активов в региональной собственности позволит более эффективно управлять полигоном», — сказал директор регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков.

По мнению главы Ярославского района Николая Золотникова, решение депутатов будет способствовать развитию сферы оборота твердых коммунальных отходов.

«Депутаты приняли верное и грамотное решение. Конечно, у области больше возможностей в направлении развития сферы обращения с ТКО. Здесь стоят серьезные задачи: организация работы по сортировке мусора, модернизация очистных сооружений, строительство перерабатывающего комплекса. Все эти финансово затратные мероприятия муниципальному образованию самостоятельно выполнить не под силу», — сказал Николай Золотников.