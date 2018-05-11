Углич, Ярославская область, 11 мая, 2018, 11:39 — ИА Регнум. В Угличе и Угличском районе прекращено газоснабжение четырех котельных, которые потребляли газ без договора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль».

Pixabay.com В Ярославской области разгорается «газовый» конфликт

Газовики прекратили подачу газа на четыре котельные в жилых районах города Углича и Угличского района. Эти котельные находятся улице Старостина, улице Нариманова, в поселках Отрадный и Чурьяково. Все эти котельные эксплуатирует АО «Малая комплексная энергетика». Предприятие потребляло газ с октября 2017 года, при этом не оформив в соответствии с действующим законодательством договорные отношения с поставщиком. Общая сумма бездоговорного потребления «голубого топлива» составила более 35 млн рублей.

ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» специально ждали окончания отопительного сезона прежде, чем отключить котельные.

«Мы неоднократно предлагали предприятию заключить договор. Тем не менее за семь месяцев руководство предприятия не приняло должных мер по оформлению договорных отношений, котельные «Малой комплексной энергетики» потребляли газ без правового основания. В связи с этим мы вынуждены прибегнуть к такой мере, как отключение. Надеемся, что руководство предприятия осознает всю ответственность за сложившуюся по их вине ситуацию и примет действенные меры, чтобы заложниками их безответственности не стали жители Углича и Угличского района», — прокомментировал генеральный директор Павел Яблонский.

Угличское предприятие не согласно с такой трактовкой конфликта. Там считают, что газовики специально уклоняются от заключения договоров, поскольку бездоговорные отношения позволяют применять повышающий коэффициент

«Мы неоднократно направляли заявки на заключения договора газовикам. Они уклоняются, чтобы применять повышающий коэффициент. Мы оплатили объем по договору. А тот объем газа, где они применяют повышающий коэффициент, мы не оплачивали. Квитанции выставлены неправильно, как мы можем по ним платить?», — сказал корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор АО «Малая комплексная энергетика» Антон Персичкин.

Сейчас предприятие готовит иск в суд к газовикам. Но пока среди «жертв» отключения не только жители двух улиц Углича и двух поселков района, но и ФГУП «Экспериментальная биофабрика», которая расположена на улице Старостина в Угличе. По словам Антона Персичкина, платить по долгам ему мешает еще и задолженность бюджетных организаций перед его предприятием. Она оставляет 27 миллионов рублей.