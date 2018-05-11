Ярославль, 11 мая, 2018, 11:36 — ИА Регнум. Улицу Магистральную в Ярославле по программа «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году будет делать субподрядчик. Государственное предприятие Ярославской области «Ярдормост» объявило запрос ценовых предложений по ремонту этой улицы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ремонт дороги в Ярославле

Как сообщало ранее ИА REGNUM, «Ярдормост» выиграл самый крупный лот по ремонту дорог в Кировском, Ленинском, Красноперкопском и Фрунзенском районах города стоимостью 514 млн рублей. Там по программе будут отремонтированы улицы Магистральная, Городской вал, Мышкинский проезд, улицы Салтыкова-Щедрина, Богдановича, Чайковского, Харитонова, Чехова, Чкалова, Индустриальная, Златоустьинская, Нефтяников, Павлова и Комсомольская площадь.

Из них наибольшая протяженность и стоимость именно у Магистральной. В документации о запросе предложений «Ярдормост» указывает ту же цену, что и в собственном контракте — 138 млн рублей. То есть, если не будет снижения цены, предприятие не заработает на этой операции.

В договоре с потенциальным субподрядчиком есть пункт, разрешающий субподрядчику привлекать своих субподрядчиков. В госкомпании не стали комментировать свое решение, адресовав корреспондента ИА REGNUM на сайт госзакупок. Отметим, что схема, когда ГП «Ярдормост» выигрывало крупный госзаказ, а потом отдавало его на субподряд частным организациям, ранее применялось при уборке Ярославля. Тогда госпредприятие было фактически посредником при исполнении контракта, а работы выполняли другие организации.

Закупок на субподряд по другим улицам Ярославля, вошедшим в программу «Безопасные и качественные дороги», предприятие пока не разместило.