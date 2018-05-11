В Ярославле «безопасные и качественные дороги» отдадут на субподряд
Ярославль, 11 мая, 2018, 11:36 — ИА Регнум. Улицу Магистральную в Ярославле по программа «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году будет делать субподрядчик. Государственное предприятие Ярославской области «Ярдормост» объявило запрос ценовых предложений по ремонту этой улицы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, «Ярдормост» выиграл самый крупный лот по ремонту дорог в Кировском, Ленинском, Красноперкопском и Фрунзенском районах города стоимостью 514 млн рублей. Там по программе будут отремонтированы улицы Магистральная, Городской вал, Мышкинский проезд, улицы Салтыкова-Щедрина, Богдановича, Чайковского, Харитонова, Чехова, Чкалова, Индустриальная, Златоустьинская, Нефтяников, Павлова и Комсомольская площадь.
Из них наибольшая протяженность и стоимость именно у Магистральной. В документации о запросе предложений «Ярдормост» указывает ту же цену, что и в собственном контракте — 138 млн рублей. То есть, если не будет снижения цены, предприятие не заработает на этой операции.
В договоре с потенциальным субподрядчиком есть пункт, разрешающий субподрядчику привлекать своих субподрядчиков. В госкомпании не стали комментировать свое решение, адресовав корреспондента ИА REGNUM на сайт госзакупок. Отметим, что схема, когда ГП «Ярдормост» выигрывало крупный госзаказ, а потом отдавало его на субподряд частным организациям, ранее применялось при уборке Ярославля. Тогда госпредприятие было фактически посредником при исполнении контракта, а работы выполняли другие организации.
Закупок на субподряд по другим улицам Ярославля, вошедшим в программу «Безопасные и качественные дороги», предприятие пока не разместило.