Калуга, 11 мая, 2018, 11:28 — ИА Регнум. Сельхозпредприятиям Калужской области на проведение сезонных работ Калужский филиал «Россельхозбанка» предоставил более 900 млн рублей. Это данные за четыре месяца 2018 года. Как сообщила 11 мая ИА REGNUM директор калужского филиала Маргарита Филатова, это в два раза выше показателя аналогичного периода 2017 года. При этом доля филиала на региональном рынке финансирования сезонных работ превысила 95%.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Жатва

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Значительная часть кредитных средств предоставлена ООО «Калужская Нива» — 640 млн рублей, ООО «Агро-Инвест» — 150 млн рублей, ИП ГКФХ Тоноян — 100 млн рублей.

В 2018 году порядка десяти предприятий региона успешно провели весеннюю кампанию с помощью финансовых ресурсов банка.

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Напомним, Калужский региональный филиал АО «Россельхозбанк» работает в регионе с 2001 года. В настоящее время он насчитывает 12 дополнительных офисов в Калужской области.

АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков России по размеру активов и капитала. 100% голосующих акций банка принадлежат Российской Федерации.