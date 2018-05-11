Москва, 11 мая, 2018, 11:26 — ИА Регнум. Возглавив Счётную палату РФ, Алексей Кудрин постарается перетянуть на себя как можно больше полномочий, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 11 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о возможном назначении Алексея Кудрина главой Счётной палаты.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Итого

«Понятно, что там, где Алексей Кудрин, там неолиберализм, — сказал Кагарлицкий. — Там, где Кудрин, там политика свободного рынка, поощрение предпринимательства, сокращение социальных расходов и так далее. Сама по себе должность не очень важная, но она нужна для того, чтобы дать Кудрину хоть какой то государственный статус. Чтобы он выступал не в качестве эксперта ЦСР, а в качестве именно официального лица. Думаю, что Кудрин начнёт продвигать свои кадры из ЦСР и в Счётную палату, и по всем экономическим министерствам. Строго говоря, из власти он никогда не уходил. Всюду оставались его люди и люди, с ним связанные, которые активно продолжали с ним сотрудничать. Надо отдать ему должное — единственное, что Кудрину удаётся хорошо, — это работа по формированию кадров. Он на это тратит очень много сил».

В этой связи Борис Кагарлицкий подчеркнул, что Алексей Кудрин — это, вероятно, единственный из российских политиков, у которого есть свой — лично под него заточенный — кадровый резерв.

«Назначить премьером его было нельзя, — пояснил эксперт. — Здесь, как в известном анекдоте про Брежнева, который, узнав, что его внук, когда вырастет, хочет стать генеральным секретарём, ответил мальчику, что двух генсеков быть не может. Не может у нас быть и двух премьеров. Нельзя менять никого из топовых фигур. Каждый из этих персонажей — это некий узелок, через который проходит сумма весьма хитро сплетённых коррупционных связей. Поэтому вы не можете просто так взять и заменить человека. Коррупция стала основным принципом принятия решений. Это не веберовская регулярная бюрократия. Это система, построенная на взаимных лояльностях, взаимных зачётах и взаимном покрывательстве. Причем организовано это не глобально, а через сумму кланов, которые вступают друг с другом в определённые отношения. Поэтому в этой ситуации менять людей очень рискованно».

Серьёзные кадровые перестановки, по мнению Кагарлицкого, чреваты риском разрушения установленного баланса.

«Я думаю, что даже сам Медведев считает, что Кудрин был бы лучшим премьером, чем он сам, — подчеркнул глава ИГСО. — Чисто с технической точки зрения. Но он не может быть премьером, так как не является специалистом по «разруливанию» групповых межклановых и прочих коррупционных отношений. А это единственное, чем занимается государственная машина на уровне правительства. С другой стороны, кто должен, по их мнению, заниматься экономикой? Все посты заняты. Кудрина решили посадить в Счётную палату, чтобы дать ему статус и возможность участвовать в принятии решений. Он будет стараться перетянуть как можно больше полномочий, чтобы превратить Счётную палату в некое подобие параллельного правительства. И по крайней мере подчинить Счётной палате некоторые министерства, где сидят его сторонники. Скорее всего, как результат мы получим ещё больший управленческий хаос. Дело в том, что Кудрин действительно один из немногих людей на верхушке, который что-то читал и искренне мечтает о правильном капитализме и правильной бюрократии. Чтобы всё было как в Германии. Но его практические усилия приведут к ровно обратному результату. Он будет играть в те же самые игры, только плохо».

Напомним, что прежний руководитель Счётной палаты Татьяна Голикова выдвинута Дмитрием Медведевым на пост вице-премьера по социальной политике и уже заявила, что готова работать в новом кабинете министров.

Что касается Алексея Кудрина, то до появления новости о Счётной палате экспертное сообщество рассматривало вероятность его назначения либо в аппарат президента РФ, либо на пост одного из вице-премьеров.

Кроме того, отметим, что Госдума представит президенту трёх кандидатов на пост руководителя Счётной палаты. Глава государства выберет одного из них и внесёт его кандидатуру на утверждение парламента.