Москва, 11 мая, 2018, 11:20 — ИА Регнум. Возможное назначение Алексея Кудрина главой Счётной палаты — это усиление неолиберального крыла, считает депутат Государственной думы РФ Олег Шеин («Справедливая Россия»). Об этом он 11 мая заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что бывший глава Минфина может занять должность руководителя Счётной палаты РФ.

Кудрин

«Подходы Кудрина мы наблюдали все нулевые годы, — сказал Шеин. — Они сводились к тому, что взять и все доходы от нефти и газа отправить за границу — нормальное явление. Нормальное явление — разрегулировать систему государственных заказов и подрядов. Нормально очень сильно экономить на социалке, на людях, на человеческом капитале. Назначение Кудрина во главе Счётной палаты — это очень плохо. Приведу маленький пример. Скажем, Татьяна Голикова в последнем докладе обратила внимание парламента на то, что в РФ ежегодно крупному капиталу раздаётся в качестве налоговых льгот 10 трлн рублей. Причём есть случаи, когда эти средства отдаются, например, до 2095 года. Я сам эти цифры увидел только благодаря Счётной палате, потому что именно она смогла обратить на это внимание и сделать такой консолидированный отчёт. Абсолютно понятно, что ничего близкого Кудрин не будет затрагивать никогда. Потому что, с его точки зрения, это нормально и естественно, и так должно быть. Поэтому назначение Кудрина главой Счётной палаты — это крушение Счётной палаты как органа, который может обращать внимание на недостатки стратегии работы правительства».

Напомним, что, как сообщили 10 мая «Ведомости», Алексей Кудрин получил предложение возглавить Счётную палату РФ. Сам бывший шеф Минфина подтвердил эту информацию.

«Да, мне поступило предложение от «Единой России» выдвинуться, для меня это немного неожиданно, и я серьёзно подумаю. В ближайшее время встречусь с руководством фракций», — заявил он.

По неподтверждённым сведениям, сперва «Единая Россия» хотела выдвинуть кандидатом на пост главы Счётной палаты Александра Жукова. Последний, однако, отказался и сказал, что ему интереснее работать вице-спикером.