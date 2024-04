Москва, 11 мая, 2018, 11:05 — ИА Регнум. Представительница России Юлия Самойлова не смогла выйти в финал международного песенного конкурса «Евровидение». Второй полуфинал состоялся в Лиссабоне вечером 10 мая, было отобрано 10 участников.

В финал конкурса прошли представители Сербии, Молдавии, Венгрии, Украины, Швеции, Австралии, Норвегии, Дании, Словении и Нидерландов. Получить достаточное количество голосов не смогли конкурсанты из Румынии, Сан-Марино, Грузии, Польши, Мальты, Латвии и Черногории, а также Самойлова, которая исполнила песню I Won’t Break («Меня не сломить»).

На сцену вместе с артисткой вышли трое бэк-вокалистов и танцоры шоу-балета «Тодес» Ильдар Гайнутдинов и Анастасия Джуркина. Пользователи социальных сетей отнеслись к постановке, песне и самой исполнительнице неоднозначно.

Так, в соцсетях удивились декорации, которая напоминает гору, отметив, что она смотрелась «несуразно». Что касается танцевального номера, то зрители отметили рассинхрон танца и вокала.

«Давайте говорить честно: что это конкурс песни, и песня в этом году совершенно никакая, в прошлом году был выбор лучше», — написал один из пользователей Twitter по поводу песни.

Критиковали Самойлову и за исполнение композиции. Зрителей возмутил эпизод, когда певица замолчала во время песни и на передний план вышли голоса бэк-вокалистов. Они предположили, что артистка просто забыла слова.

«Впервые слышу, чтобы бэк-вокалисты вытянули всю песню вместо певца», — пишет пользователь на портале YouTube.

«Юля даже слова забыла, а песню вытягивал бэк. И гора эта несуразная. Зачем? Юлю там и не видно совсем», — выражали свое мнение зрители в блоге sen-semilia.livejournal.com.

«Она просто плохо поет», — писали комментаторы.

Другие пользователи выражали поддержку Самойловой, отмечая эмоциональность и прочувствованное исполнение композиции.

Невысокое место номеру Самойловой отводили и букмекеры. Еще до второго полуфинала они предположили, что в финал артистка выйдет, однако в финале займет невысокое место — от 23 до 26-го.

Согласно обновлённому рейтингу букмекеров, больше всего шансов на победу у кипрской певицы Элени Фурейры с песней Fuego и у представительницы Израиля Нетты Барзилай (композиция Toy).

Высокие шансы на победу и у норвежца Александра Рыбака (That's How You Write a Song), который уже побеждал в конкурсе. Букмекеры пока отводят ему пятое место.

Годом ранее Самойлова должна была выступать от России на «Евровидении» в Киеве, но не смогла поехать из-за запрета Службы безопасности Украины: девушка раньше давала концерт в Крыму.

Финал «Евровидения» пройдет 12 мая, в нем будут участвовать исполнители из 26 стран. Впервые с 2004 года Россия не примет в нем участие.