Санкт-Петербург, 11 мая, 2018, 10:52 — ИА Регнум. С Невского проспекта Санкт-Петербурга постепенно уберут контактную сеть, используемую троллейбусами, а также, возможно, и другие проводные линии. Работы по демонтажу сети пройдут в рамках программы «Чистое небо». Об этом сообщает 11 мая издание городского правительства «Петербургский дневник» со ссылкой на комитет по транспорту.

Дарья Драй ИА REGNUM Троллейбус на Невском проспекте

Убирать провода с Невского начнут в мае текущего года от участка в районе Казанского собора. «До конца июня там полностью уберут все провода, а троллейбусы перейдут на автономный ход», — отмечает источник.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге уже запущены несколько маршрутов троллейбусов (электробусов) с возможностью движения на аккумуляторных батареях. Однако это сделано в «спальных» районах, где маршруты имеют большую протяженность, и часть пути троллейбус проходит, питаясь от контактной сети и заряжая свои батареи.

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В ходе реализации программы «Чистое небо» вся контактная сеть будет убрана с Невского проспекта. Некоторые линии заменят на подземные и проведут аудит воздушно-кабельных переходов на Невском проспекте, часть которых уже демонтирована.

«Основная часть работ, скорее всего, будет закончена после проведения в Петербурге чемпионата мира по футболу», — добавляет «Петербургский дневник».