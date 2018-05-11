Ярославль, 11 мая, 2018, 10:44 — ИА Регнум. На общегородском совещании в мэрии Ярославля глава города рассказал, что стал свидетелем вопиющего случая: у храма в главный храм города, по словам Владимира Слепцова, «лошадь навалила кучу», сообщает корреспондент ИА REGNUM. В связи с этим мэр потребовал навести порядок с катанием на лошадях.

City-yar.ru Мэр Ярославля предложил заняться эвакуацией лошадей

У нас серьезная ситуация в городе сложилась, она может выйти из-под контроля. Проблема с теми, кто этих лошадей сюда, в город, привозит. Мы обратили внимание и сделали мониторинг: лошадей на территории города десятки, катанием занимаются несовершеннолетние. Мост через Волгу, три лошади, одну пони ведут за уздцы, на двух больших лошадях едут верхом дети. Сигнал автобуса или Камаза — что произойдет с этой лошадью? Она среагирует моментально, и что будет с этим ребенком на лошади? Это будет трагедия, удержать лошадь практически невозможно ребенку», — сказал мэр.

Он отметил, что санитарных книжек нет у одного подростка, который катает на лошадях детей. Кроме того, это просто опасно:

«Несовершеннолетний ребенок ведет за уздцы лошадь, на которой находится малыш. Как поведет себя лошадь, куда она поскачет — никто не знает», — сказал мэр и напомнил, что шесть лет назад была ситуация, когда лошадь лягнула ребенка. К счастью, удар пришелся по касательной.

Мэр особо подчеркнул, что вышло постановление, согласно которому катание на лошадях разрешено только в парках города. Однако его никто не соблюдает.

«В нашей ситуации у Успенского собора, у самого главного города, где колокола, стоят лошади, рядом несовершеннолетние мальчики, девочки. Лошадь опорожняется прямо там. Множество гостей пришли полюбоваться на Успенский собор, представляете, у входа в храм навалили… И главное — никто даже не дернулся убирать. Отошли в сторону, ребенка посадили на лошадь, деньги взяли и катать начали», — сказал мэр.

Кроме того, он привел в пример площадь Юности:

«Площадь Юности — два детских городка шикарных построили, фонтан. И прямо в середину с лошадями приходят, там же навалили прямо у фонтана. Это нормально? Причем безнаказанно. И дальше катаемся. Это нарушение правил благоустройства, а главное, кто будет отвечать, если случится трагедия, каким образом мы можем остановить это? Ведь люди закупают лошадей все больше и больше, видят, что можно безнаказанно вести нелегальный бизнес. Никто ничего не скажет», — обратился к подчиненным мэр.

Он предложил в качестве одной из мер начать эвакуацию лошадей.

«К площади Юности подъехала полиция, они ушли за угол, и потом спокойно вернулись. А если лошадь изъять, увезти на перевозке — возможно, они больше не захотят этим заниматься. Один раз проблему создать, чтобы замучились брать обратно эту лошадь. Тогда пойдут в разрешенный парк, чтобы покатать детей. Какой смысл в пешеходной зоне, если там ходят лошади? Лошадь наедет круче, чем машина, особенно если у нее бешенство», — сказал мэр.

Он назвал пять мест, где в первую очередь нужно навести порядок и перекрыть к ним доступ лошадей: это ТЮЗ, Успенский собор, Первомайский бульвар, Стрелка, Даманский остров.

«Я прошу с прокурором переговорить, ситуация выйдет из-под контроля, летом будет трагедия, что-то произойдет. У нас только и будет САХ убирать кучи. Самое главное — все ограничиваются только предупреждением и просьбой уйти с лошадьми. Все, максимум. Должен же кто-то понести наказание. Кто-то-должен навести порядок, тут испортили, там нагадили, ДТП из-за них происходят, а ответственности никакой», — сказал Владимир Слепцов.

Был предложен и еще один метод борьбы — это замещение культурным, соответствующим требованиям закона проведением подобных аттракционов.

Мэрия намерена предложить зоопарку, конно-спортивной школе составить конкуренцию предпринимателям и заняться катанием на лошадях в специально оборудованных для этого местах на здоровых, подготовленных лошадях.

Мэр эту идею поддержал.