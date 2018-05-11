Москва, 11 мая, 2018, 10:39 — ИА Регнум. За ситуацией в Армении с интересом наблюдают 59% жителей России. При этом пристально следят за событиями 9%, от случая к случаю — 50%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Иосиф Кубатьян ИА REGNUM Акции протеста в Ереване

Смена власти в Армении больше всего напоминает гражданам РФ не «оранжевые революции» нулевых, а «бархатные революции» конца XX века.

Большинство (28%) из тех, кто с интересом наблюдают за событиями в Армении, характеризуют происходящее как «бархатную революцию».

По мнению 20% опрошенных, смена власти в Армении положительно повлияет на российско-армянские отношения.

28% считают, что отношения двух стран ухудшатся. 27% граждан РФ заявили, что никак не отразится.

Пашинян распорядился создать администрацию премьер-министра Армении

В России события, подобные тем, что происходили в марте-апреле в Армении, 78% респондентов, следящих за ситуацией, считают в настоящее время невозможными.

Вероятность смены власти в России в виде «бархатной революции» допускают лишь 15% (чаще так считают молодые люди в возрасте 18−24 лет — 30%).

Опрос проведен 7−8 мая 2018 года. В опросе приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Опрошены 2000 респондентов.

Читайте подробнее: Сложившаяся в Армении ситуация угрожает ее государственности — мнение

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, уличные акции протеста в Армении, начавшиеся в начале апреля с небольших акций в Ереване, к середине апреля охватили всю страну.

В протестных митингах, маршах, блокировании дорог и других акциях участвовали десятки тысяч человек.

23 апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку. 8 мая новым премьер-министром страны был избран лидер протеста Никол Пашинян.

А также: Пашинян поблагодарил Путина за взвешенную позицию России