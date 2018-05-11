Ярославль, 11 мая, 2018, 10:30 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Слепцов призвал своих подчиненных приехать 18 мая на работу на велосипеде. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Владимир Слепцов

Такое заявление Слепцов сделал на традиционном общегородском совещании. 18 мая пройдет всероссийская акция «На работу на велосипеде», поддержанная Минтрансом.

Акция очень хорошая, она позитивная, она во всем мире есть. И в многих странах мира вообще каждый день этой акцией пользуются. У нас всероссийская акция 18 мая. Прошу в средствах массовой информации проинформировать, проанонсировать. 18 мая — это следующая пятница. И я думаю, что руководители, сидящие здесь, мы приедем с вами на работу сюда не на машинах, а на велосипедах и поддержим эту всероссийскую акцию и то, что правительство ярославской области для нас обозначило. Гаврилов Вячеслав Игоревич, прошу подготовить парковочные места для велосипедов у мэрии в этот день. Дресс-код на совещание общегородское необязателен, кто приедет на велосипеде. Достаточно «casual». Кто захочет, может в спортивном костюме, но, думаю, в спортивном будет не очень комфортно находится в этом зале», — заявил Владимир Слепцов.

Ранее Слепцов призывал своих подчиненных принять участия в купание на Крещение, что вызвало большой резонанс. Тогда почти все заместители мэра искупались в проруби, заявив, что делают это каждый год.