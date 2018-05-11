Тегеран, 11 мая, 2018, 10:18 — ИА Регнум. Власти Ирана поддерживают право Сирийской арабской республики защищать себя от «израильской агрессии», заявил 11 мая пресс-секретарь МИД Ирана Бахрам Касеми иранское телевидение, сообщает французское издание Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Он также осудил международное сообщество за молчание, которое позволяет Израилю действовать так, как заблагорассудится.

«Иран решительным образом осуждает нападение против Сирии. Молчание международного сообщества лишь способствует этой израильской агрессии», — заявил, по информации иранских СМИ, Касеми.

«Сирия имеет полное право защищаться», — добавил он.

Напомним, за прошедшие несколько дней Израиль нанес серию ударов по позициям иранских войск, расположенных на территории Сирии. В частности, первый удар был нанесен в ночь на 9 мая. За ним, как утверждают в Тель-Авиве, последовал ракетный удар Ирана по позициям израильской армии на Голанских высотах.

В ответ на него авиация Израиля осуществила беспрецедентный авианалет, в результате которого, по некоторой информации, погибло трое военнослужащих человек.