Вена, 11 мая, 2018, 10:25 — ИА Регнум. Учащиеся школ Австрии в будущем должны будут оценивать работу учителей и школьной администрации. Соответствующее предложение одобрил парламент страны, пишет газета Kurier 10 мая.

Абрам Харьковский. Награда учителю. 1951

Идея направлена на улучшение качества школьного преподавания. Инициатива была выдвинута организациями школьников и студенческими союзами совместно с молодежным отделением правящей в коалиции «Австрийской народной партии» (сокр. ÖVP). Соответствующий пункт о «повсеместном внедрении анонимной обратной связи от учеников учителям как основы делового диалога» содержится в коалиционном соглашении.

«Очень важно, чтобы это обратная связь давалась анонимно, учителя не должны знать, кто именно их критикует, — пояснил представитель союза школьников Харальд Цирфус. — Нужно обеспечить, чтобы эта связь рассматривалась только учащимися и преподавателями».

Оценки будут выставляться не только учителям, но и другим сотрудникам школ, в том числе директорам школы, администраторам, инспекторам.

«Таким образом это будет более приемлемым для учителей, так как они будут не единственными подверженными оценке», — сказал Цирфус.

Союз учителей до сих пор отвергал это предложение как «популистское». Парламентский Комитет по образованию принял резолюцию о том, что министерство образования должно провести анализ существующих в мире систем обратной связи.

В настоящее время в германоязычной среде похожая практика применяется в Баварии, но распространяется только на начинающих учителей. Идея позволить ученикам оценивать работу своих учителей обсуждается в Гамбурге.