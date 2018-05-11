Москва, 11 мая, 2018, 10:20 — ИА Регнум. Следователи собрали доказательства, которые опровергают слова информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова о якобы подмене допинг-проб в Сочи, сообщает 11 мая пресс-служба Следственного комитета РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Допинговые скандалы

«Следствием собраны объективные доказательства, опровергающие лживые показания Родченкова о доставке допинг-проб спортсменов в Сочинскую антидопинговую лабораторию, их хранении и подмене в них биоматериала в результате вскрытия бутылок «Берег Кит» в ночное время», — говорится в сообщении.

Отмечается, что СКР направил в адрес WADA копии протоколов препровождения допинг-проб и документы по их регистрации в Сочинской лаборатории в 2014 году ряда спортсменов, которые были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх за нарушения антидопинговых правил.

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«Из документов следует, что допинг-пробы поступали в Сочинскую лабораторию в дневное время, регистрировались и в пределах от 30 минут до двух часов передавались на исследование», — добавили в ведомстве.

Таким образом, следователи опровергли показания Родченкова о том, что якобы пробы спортсменов во время ОИ в Сочи после сбора хранились, а затем ежедневно ночью заменялись на чистые, и только после этого они исследовались на наличие допинга.

Кроме того, работавшие в 2014 году сотрудники Сочинской лаборатории также рассказали, что никаких действий по подмене проб не совершалось.

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«Вместе с тем иностранные компетентные органы и международные спортивные организации по-прежнему не оказывают содействия в расследовании, — подчеркнули в СКР. — Международные запросы о допросе Родченкова, Макларена и корреспондента Зеппельта, предоставлении из ВАДА доказательств виновности России не исполнены».

Напомним, ранее Родченков заявил, что в России якобы существует «государственная допинговая система», однако никаких внятных доказательств информатор WADA не привел. Тем не менее на основании его лжи Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил ряд спортсменов от участия в ОИ. Кроме того, на основании бездоказательных обвинений олимпийская сборная России выступала на прошедших Играх в нейтральном статусе.

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