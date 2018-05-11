Иркутск, 11 мая, 2018, 10:16 — ИА Регнум. В течение трёх ближайших лет археологи России и Франции будут изучать особенности адаптации охотников-собирателей в позднем плейстоцене к природным условиям тундры на севере Байкальской Сибири. Проект этот стал возможен после того, как сотрудник научно-исследовательской лаборатории археологии, палеоэкологии и систем жизнедеятельности народов Северной Азии Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) Алексей Тетенькин победил в конкурсе, объявленном Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) и Фондом «Дом наук о человеке», сообщает сайт ИРНИТУ.

Istu.edu С помощью физикохимических методов ученые России и Франции проведут структурно-минералогический анализ охры, вулканической пемзы и ряда других материалов в Байкальской Сибири

Istu.edu Учёным предстоит изучить под микроскопом следы работы орудиями древних охотников-собирателей в Байкальской Сибири

С университетом Ниццы — София Антиполис иркутский учёный сотрудничает более пяти лет. С российской стороны в проекте задействованы также сотрудники Института геохимии и Института земной коры СО РАН. С помощью физико-химических методов ученые проведут структурно-минералогический анализ охры, вулканической пемзы и ряда других материалов, чтобы получить полезные сведения об использовании населением минерального сырья для изготовления каменных орудий или в ритуальных целях.

«Наши французские коллеги применяют уникальные методики исследования, которыми пока не владеют российские ученые. Археолог-ботаник Ареад Анри по углям определяет породы древних деревьев. Для нас это особенно ценные палеонтологические данные, так как на территории, которую мы исследуем в Бодайбинском районе Иркутской области, кости не сохраняются, и уголь является единственным источником информации», — пояснил Алексей Тетенькин.

По его словам, в 2016 году французские археологи Сильвия Бейри и Ареад Анри уже участвовали в этноархеологической экспедиции по северному Прибайкалью.

«Ареад Анри изучает фитолиты — так называются окаменелые останки растений и древесины. Корково-карбонатные стенки клеток способны через тысячелетия донести информацию о виде исходного растения», — отметил археолог.

В этом году Алексей Тетенькин продолжит раскапывать одну из палеолитических стоянок древнего человека «Коврижка», возрастом около 17−19 тыс. лет. Раскопки прошлого года помогли обнаружить там свидетельства ритуального поведения: в подошве культурного слоя хорошо просматривается охра — пудра минерала гематита (оксид железа).

«Мы предполагаем, что охотники окрашивали охрой площадки обитания. Предположим, когда они где-то собирались поселиться, то сначала проводили очистительный обряд территории, задабривали духов местности и окрашивали площадку предстоящего обитания толченым гематитом», — считает учёный.

Также Алексей Тетенькин намеревается подтвердить гипотезы, касающиеся технологии борьбы человека с холодом в суровых зимних условиях.

Istu.edu Байкальская территория

«На стоянке, которую сейчас исследуем, охотники, скорее всего, после окраски площадки охрой разводили костер, затем разбрасывали горящие угли. Таким образом, промерзшая почва прогревалась, и на теплый пол можно было поставить жилище», — поделился выводами археолог.

Напомним, древние жители Сибири продолжают будоражить умы не только археологов, но и генетиков. И речь идёт не только о так называемом денисовском человеке (существуют доказательства, что человек современного антропологического типа Homo sapiens жил в Денисовой пещере в Солонешенском районе Алтайского края уже 250−300 тыс. лет назад). При помощи нового генетического исследования ученым удалось подтвердить, что предки североамериканских индейцев, скорее всего, пришли на континент через Берингов пролив из Алтая.