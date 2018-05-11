Ярославль, 11 мая, 2018, 10:38 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба отклонила жалобу ярославского ООО «Спецтехуборка» на решение конкурсной комиссии по отбору регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в «Спецтехуборке».

City-yaroslavl.ru Мусоровоз в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на конкурс подали заявки две компании — московское ООО «Хартия» и ярославское ООО «Спецтехуборка». Ярославцы оценили свои услуги по сбору, вывозу и утилизации всего мусора в области в 15,4 млрд рублей, москвичи — в 15,8. Несмотря на лучшее ценовое предложение, комиссия отклонила заявку ярославской фирмы, посчитав ее не соответствующей конкурсной документации.

«Спецтехуборка» подала жалобу на действия организатора торгов — департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области. Жалобу рассматривало не региональное управление, а именно федеральная служба. Однако нарушений в действиях ярославских чиновников комиссия федеральной антимонопольной службы не нашла.

Также «Спецтехуборка» обратилась в арбитражный суд, который приостановил заключение договора с «Хартией» до рассмотрения дела по существу. Первое заседание суда состоится 5 июня.