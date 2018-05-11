Москва, 11 мая, 2018, 10:06 — ИА Регнум. В России за неделю (29 апреля — 7 мая) потребительские цены выросли на 0,1%, с начала мая — на 0,1%, сообщили в Росстате.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

С начала 2018 года потребительские цены выросли на 1,3% (май 2017 года — 0,4%, с начала года — 1,7%).

За неделю цены на сахар-песок выросли на 1,1%, свинину, колбасу вареную, пшено — на 0,2−0,3%.

При этом куриные яйца подешевели на 1,5%, крупа гречневая — на 0,8%.

Расходы жителей России в апреле сократились на 4,6%

Рост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,2%, в том числе на капусту белокочанную — 4,4%, морковь — 1,3%, картофель, лук и яблоки — 0,3−0,5%.

Одновременно стали дешевле огурцы и помидоры — на 2,3% и 1,2% соответственно.

На 1,0% за неделю подорожал автомобильный бензин, на 0,9%. — дизельное топливо.

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Как сообщало ИА REGNUM, инфляция в России в апреле 2018 года составила 0,4% после 0,3% в марте.

С начала 2018 года потребительские цены в стране выросли на 1,2%.

Напомним, по прогнозам Минэкономразвития и Банка России, по итогам 2018 года инфляция в стране может составить до 4%.

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