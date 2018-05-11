Грозный, 11 мая, 2018, 09:57 — ИА Регнум. Уровень тренировочной базы в Грозном, подготовленной для сборной Египта по футболу, оценен на «отлично». Высокую оценку готовности к приему дала делегация Национальной футбольной ассоциации Египта, побывавшая 8 мая в Грозном с инспекционным визитом, сообщили ИА REGNUM 11 мая в пресс-службе главы и правительства региона.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Гости во главе с менеджером команды Ихабом Лехетой остались довольны и тренировочной площадкой стадиона «Ахмат-Арена», и условиями проживания и отдыха. Будут учтены даже кулинарные предпочтения египетских футболистов, отметил член оргкомитета ЧМ-2018 М. Безбородов. Для Чечни «очень важно и почетно» принимать сборную страны-участницы ЧМ-2018, отметил министр ЧР по физической культуре и спорту Муса Ханариков.

Египетская команда, администрация и тренерский штаб сборной будут размещены в только что открывшемся в Грозном пятизвездочном отеле «The Local», который построили инвесторы из Объединенных Арабских Эмиратов. Как отметил глава Чечни Рамзан Кадыров, гости из Египта «получат удовольствие не только от Чеченской Республики, от культуры нашего народа».

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Как сообщало ИА REGNUM, команда из Египта впервые участвует в чемпионате мира по футболу за последние 28 лет. Ее соперниками по группе А являются команды России, Уругвая и Саудовской Аравии. Матч с российской командой футболисты проведут 19 июня в городе Санкт-Петербурге.

Во время чемпионата египетская сборная будет базироваться в Чечне. В связи с этим власти региона готовятся к наплыву туристов из АРЕ. Встретить их намерены достойно: готовятся специальные экскурсионные программы по Чечне на арабском языке, для того чтобы показать гостям республики туристические возможности региона.

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