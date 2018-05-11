Ереван, 11 мая, 2018, 10:00 — ИА Регнум. Новоизбранный премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал распоряжение о создании своей администрации, соответствующее решение опубликовано 11 мая на сайте правительства страны.

Parliament.am Никол Пашинян

«Создать администрацию премьер-министра. Руководителю администрации в десятидневный срок представить список сотрудников, а в 14-дневный срок — устав администрации», — говорится в решении.

Напомним, 10 мая Пашинян назначил главой администрации члена возглавляемой им партии «Гражданский надзор» Эдуарда Агаджаняна. Кроме того, главой полиции Армении новый премьер назначил замначальника полиции Еревана Валерия Осипяна.

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая оппозиционный депутат парламентской фракции «Елк» («Выход»), лидер протестных движений в Армении Никол Пашинян был избран на пост премьер-министра республики. Сразу после избрания он заявил, что намерен изменить состав правительства Армении коренным образом.

Также 10 мая по предложению премьер-министра президент Армении Армен Саркисян освободил с должности главу Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, на его место назначен заместитель начальника управления СНБ Еревана Артур Ванецян.

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Отметим, что политический кризис в Армении продолжается с начала апреля, после того как парламент избрал на должность премьер-министра Сержа Саргсяна, который до этого два срока был президентом. Решение парламента привело к уличным протестам.

После этого лидер оппозиционной партии «Гражданский договор» и глава парламентской фракции «Елк» Пашинян объявил о начале бескровной «бархатной революции». В результате чего Саргсян подал в отставку.

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