Якутск, 11 мая, 2018, 10:01 — ИА Регнум. В Якутии пытаются прописать в региональном законе «Об образовании» необходимость учитывать в образовательных учреждениях республики национальные и языковые особенности, однако пока безуспешно. Внесённый в Госсобрание соответствующий законопроект в правительстве Якутии не поддержали, констатировав отсутствие полномочий и риски необходимости дополнительно финансировать решение этого вопроса. На этом фоне развивается обратная тенденция: в некоторых школах республики теперь не приветствуется общение на языке саха, даже если оно происходит вне учебной деятельности. Связанными с этим опасениями с корреспондентом ИА REGNUM поделился депутат регионального парламента, директор «Республиканского лицея» Иван Шамаев.

Ян Стен. Строгий учитель (фрагмент). 1668

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Именно он внёс в Госсобрание Якутии законопроект о поправках в республиканский закон «Об образовании», предложив прописать там необходимость учитывать в учреждениях образования не только демографические, но и национальные, языковые особенности территории, на которой они находятся. Депутат также считает нужным указать в законе необходимость учитывать выбор языка воспитания детей, поступающих в дошкольные и общеобразовательные организации. Инициируя поправки, Иван Шамаев апеллирует к Конституции РФ, которая гарантирует всем её народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития.

«Одним из путей создания условий для сохранения и развития родного языка, реализации конституционных прав граждан Российской Федерации на свободный выбор языка воспитания и обучения является введения статуса «национальная образовательная организация» для вновь возникающих и функционирующих дошкольных, общеобразовательных, нетиповых образовательных организаций, ведущих обучение и (или) воспитание на государственном языке Якутии или на местных официальных языках коренных малочисленных народов Севера», — также говорится в законопроекте.

Национальные школы депутат предлагает указать в законе как особенные, поставив в один ряд с агрошколами и кочевыми школами. Языками образования таких образовательных организаций может быть не только саха, но и эвенкийский, эвенский, юкагирский, долганский, чукотский.

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В правительстве Якутии эти предложения не поддержали, так как сочли, что они выходят за рамки полномочий, установленных федеральным законодательством.

«Регионы не наделены полномочиями по установлению требований к содержанию образовательных программ. Якутия в рамках федерального законодательства закрепила положения о языке образования и учёте региональных, национальных и этнокультурных особенностей в образовательных программах в статье 6 республиканского закона «Об образовании», — говорится в заключении по законопроекту.

Кроме того, в правительстве республики сочли, что предлагаемые изменения несут риски в виде необходимости дополнительного финансирования национальных образовательных учреждений из республиканского и муниципального бюджетов.

Иван Шамаев констатировал, что языковой вопрос, поднятый в республике на волне попыток Татарии отстоять своё право обязательного преподавания двух часов татарского в школах, до сих пор стоит остро, и ситуация усугубляется.

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«Те проблемы, которые были озвучены осенью и летом 2017 года, они все остаются, — пояснил депутат. — Сейчас получается, что в законе не прописаны национальная школа на государственном языке республики, и мы пытаемся найти такую формулировку, чтобы хотя бы в региональном законе это указывалось, но пока не удаётся».

Иван Шамаев пояснил, что вносил законопроект о поправках к закону об образовании с целью создать правовую основу для того, чтобы в городах и сёлах Якутии могли существовать национальные школы, обучающие на языке республики. Внесённый в Госсобрание законопроект о поправках в закон «Об образовании» депутат и его коллеги переделали, теперь ждут откликов и будут опять вносить. В новых корректировках инициаторы изменений в образовательном законе попытались прописать возможность существования в республике общеобразовательных школ с обучением на языке саха как на государственном.

«Действующий закон об образовании пока имеет не очень чёткую статью об этом. Там прописано, что школа имеет право своими локальными актами определить язык обучения, и всё», — отметил Иван Шамаев.

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При этом, по его словам, национальные школы в республик есть и работают, а проблемы стали возникать в русскоязычных школах. Иван Шамаев рассказывает о недавнем прецеденте в одной из них, когда учительницу уволили после её разговора в коридоре с родителем ученика на якутском языке, который является родным для них обоих.

«Пришлось вмешаться общественности, испугались шума, учительницу восстановили, но она из-за этого инцидента чуть не покончила жизнь самоубийством. Вот что такое школа, которую можно назвать чисто русской. Как только школа перестаёт быть национальной, то могут налагаться запреты такого рода, что нельзя детям и учителям разговаривать на якутском языке. И вот такие полицейские методы… В некоторых школах запрещают и детям разговаривать между собой на родном языке — это сплошь и рядом, тоже показательно, и иногда принимает такие вот дикие формы. Такая тенденция может постепенно разрастаться», — опасается Иван Шамаев.

Он также отметил, что по-прежнему нерешённым остаётся вопрос по четырём школам Якутска, обучающим на национальном языке, которым осенью 2017 года инкриминировали нарушение закона.

«Не знаю, с осени что будет, — не готов предугадать дальнейшее развитие событий депутат. — Но мы всё равно продолжаем работу над проектом закона и не теряем надежды узаконить уже не национальную школу, а общеобразовательную школу с обучением на саха как на государственном языке».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября 2017 года глава Якутии Егор Борисов получил официальное письмо от прокурора республики Николая Пилипчука, которым до его сведения доводилось, что якутский язык в республике преподают без письменного согласия родителей и в нарушение права свободного выбора. В документе говорилось, что указание определить языком обучения школы только один — якутский — является нарушением права не владеющих им граждан на получение образования соответствующего уровня по месту проживания, а в нарушение статьи 44 Закона № 273−03 якутский язык изучается в общеобразовательных организациях в отсутствие документально подтвержденного волеизъявления обучающихся и их родителей.

Письмо стало предметом яростных споров на форумах и в соцсетях. Жители Якутии разделились на тех, кто недоумевает, кому может мешать якутский язык в национальных школах, если рядом есть русские, и тех, кто возмущён: почему в некоторые школы не принимают детей никаких национальностей, кроме саха.