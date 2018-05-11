Донецк, 11 мая, 2018, 09:35 — ИА Регнум. Украинские войска четыре раза обстреляли Луганскую Народную Республику (ЛНР) и 16 раз — Донецкую Народную Республику (ДНР) за сутки 10 мая, сообщают пресс-службы представительств республик в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов REGNUM Война на Украине

Согласно сообщению, в ЛНР под обстрел попали населенные пункты Желобок, Красный Лиман, Нижнее Лозовое. ВСУ вели огонь из минометов калибра 82 мм, БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

В ДНР огонь велся по населенным пунктам Комсомолец, Зайцево, Широкая Балка, а также по нескольким шахтам и блокпосту «Майорск». Украинские силовики стреляли из гранатометов, минометов и стрелкового оружия.

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Напомним, в Донбассе с 2014 года продолжается гражданская война, развязанная Киевом. Несмотря на дважды заключенные Минские соглашения, Украина не намерена мирно разрешать конфликт, постоянно наращивая войска и увеличивая интенсивность обстрелов.

Так, с 30 марта в Донбассе объявлено «пасхальное» перемирие, однако украинские силовики не только не перестали стрелять, но вместо этого увеличили количество обстрелов республик с 5−10 до 30−40 случаев в сутки.