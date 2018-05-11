Вашингтон, 11 мая, 2018, 09:20 — ИА Регнум. Эксперты Bank of America не исключают роста мировых цен на нефть до $100 за баррель в 2019 году, сообщает агентство Bloomberg.

eluela31 Нефть

По мнению аналитиков Bank of America Corp, нефть может достигнуть уровня в $100 за баррель, если ситуация в странах-экспортерах Венесуэле и Иране приведет к нарушениям поставок на мировые рынки.

Баррель нефти сорта Brent может достигнуть отметки в $90 за баррель уже во втором квартале 2019 года. В настоящее время цена колеблется в районе $77 за баррель.

К росту цен, считают аналитики, может привести позиция стран-членов ОПЕК и последствия возобновления санкций в отношении Ирана.

«Оценивая ситуацию на предстоящие 18 месяцев, мы ожидаем изменения баланса между спросом и предложением на нефтяном рынке», — сообщают эксперты.

Аналитики Bank of America первыми среди аналитиков крупных американских банков предположили, что нефть может вернуться к уровню цен 2014 года. Эксперты Goldman Sachs Group Inc ожидают, что после достижения отметки в $82,50 баррель Brent начнет дешеветь.