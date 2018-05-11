Междуреченск, Кемеровская область, 11 мая, 2018, 09:10 — ИА Регнум. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на шахте «Распадская» в Междуреченске Кемеровской области, сообщает 11 мая пресс-служба региональной администрации.

Александр Дейнека. Перед спуском в шахту (фрагмент). 1925

Сообщение о возгорании поступило 10 мая в 21:20 по местному времени, в этом время под землей находились 195 горняков, все они были оперативно выведены на поверхность.

«В 00:15 (20:15 мск) очаг возгорания был локализован. Началась проливка и охлаждение массива», — говорится в сообщении.

Сотрудники горноспасательной службы шахты совместно с подразделениями военизированных горноспасательных частей МЧС спустились под землю для откачки воды и обеспечения жизнедеятельности предприятия.

«Газовая обстановка в норме», — добавили в региональной администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря 2017 года на шахте «Распадская» также произошло возгорание, в момент происшествия под землей находились около 500 горняков.

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