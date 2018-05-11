Москва, 11 мая, 2018, 09:02 — ИА Регнум. Московская городская избирательная комиссия (МГИК) утвердила количество подписей для кандидатов-самовыдвиженцев на должность мэра Москвы, сообщили в Мосгоризбиркоме.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Так, для регистрации кандидат-самовыдвиженец должен предоставить в МГИК от 36 тыс. до 39,6 тыс. подписей.

Секретарь МГИК Владимир Попов пояснил, что количество подписей утверждено на основании данных о численности избирателей городского избирательного округа, которая составляет более 7 млн, 216 тыс. человек.

«Количество подписей, необходимых для регистрации кандидата на должность мэра Москвы, выдвинутого в порядке самовыдвижения, составляет 36,081 тыс. подписей. Максимальное количество подписей — 39,689 тыс.», — уточнил Попов.

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Также Мосгоризбирком установил форму протокола об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата.

Кроме того, утверждена инструкция о порядке перечисления денег, выделенных избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов.

Напомним, ранее депутаты Мосгордумы приняли закон, согласно которому уменьшается количество подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидата-самовыдвиженца на должность мэра Москвы, с 1% до 0,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, изменения в избирательный кодекс Москвы также коснулись продления времени голосования с 20 до 22 часов, а также увеличения числа доверенных лиц, назначаемых кандидатом на должность мэра Москвы со 100 до 500 человек.

Напомним, выборы мэра Москвы пройдут в 2018 году во втрое воскресенье сентября (9 сентября). Срок полномочий избранного мэра столицы составит пять лет.

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