Екатеринбург, 11 мая, 2018, 08:59 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Игорь Холманских может потерять свой пост. Об этом заявляют СМИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аркадий Дворкович

О возможном уходе полпреда на Урале говорят уже не первый месяц. С новой силой вопрос начали обсуждать после инаугурации Владимира Путина. Правительство сложило свои полномочия, и сейчас идёт формирование нового состава. Уже известно, что Дмитрий Медведев снова его возглавил: президент предложил кандидатуру, а Госдума поддержала. Также понятны кандидатуры вице-премьеров.

А вот с полпредами, и в частности с Холманских, пока всё туманно. Как пишет издание «Европейско-Азиатские новости», у Игоря Рюриковича сейчас есть два варианта: остаться на этом посту либо возглавить Федерацию профсоюзов России. Возможным преемником Холманских назван вице-премьер Аркадий Дворкович, который покидает свой пост в правительстве страны.

А сегодня, 11 мая, о возможном раскладе пишет издание «Ведомости». Правда, источники издания говорят об уходе Холманских как об «очень возможном». Конкретики опять же нет.

В полпредстве не комментируют ситуацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Холманских стал полпредом в мае 2012 года. На этом посту он сменил Евгения Куйвашева, который был назначен губернатором Свердловской области.

А на всю страну Холманских стал известен в декабре 2011 года, когда во время прямой линии с Владимиром Путиным заявил о готовности работников «Уралвагонзавода» приехать в Москву, навести порядок и отстоять стабильность. Этот порыв не остался незамеченным для главы государства.