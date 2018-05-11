Москва, 11 мая, 2018, 08:23 — ИА Регнум. Решение Пресненского районного суда Москвы назначить экс-губернатору Кировской области Никите Белых наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет оставлено в силе Мосгорсудом.

Правосудие

Напомним, в феврале 2018 года Белых был приговорен к отбыванию в колонии строгого режима за получение взятки в размере €400 тыс. от бизнесмена Юрия Судгаймера за покровительство предприятию. Суд также запретил бывшему губернатору занимать государственные должности в течение трех лет после выхода из колонии.

Данное решение опротестовал адвокат Белых Андрей Грохотов — он подал апелляцию в Мосгорсуд. В соответствии с вынесенным 10 мая решением, Белых останется в заключении все восемь лет. Однако Мосгорсуд исключил из приговора Белых запрет занимать руководящие и административные должности в образовательных учреждениях после освобождения.

В свою очередь Грохотов сообщил, что намерен обжаловать приговор в Верховном суде России.

«Скорее всего, будем подавать жалобу в Верховном суде РФ», — сказал адвокат журналистам.

Он добавил, что для этого существует определенная процедура, которая занимает порядка месяца, поэтому у защиты будет время подать жалобу.

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