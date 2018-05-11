Богатые Сабы, Татарстан, 11 мая, 2018, 07:47 — ИА Регнум. Большой резонанс в Татарии получила история, произошедшая в центральной районной больнице Сабинского района, где уже свыше 18 лет главой муниципалитета является брат главы региона Раис Минниханов. Молодого врача из медицинской династии, который позволил себе матерные высказывания при общении с пациентами, прождавшими в очереди несколько часов, уволили после того, как видеозапись конфликта попала в соцсети. Мнения жителей разделились — одни считают, что таким медикам не место в системе здравоохранения, а другие напомнили, что в поликлиниках «с врачами не густо, поэтому и очереди такие». В ситуации разбирался корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Остров сокровищ». реж.Давид Черкасский. 1988. Россия Доктор

Конфликт между врачом-хирургом, закончившим обучение в 2012 году и пришедшим работать в районную больницу в Богатых Сабах, произошёл 7 мая 2018 года. Чуть позднее в соцсети было выложено видео этого инцидента, в котором обе стороны (и пациенты, и врач) ведут беседу на повышенных тонах, а мужчина в белом халате использует нецензурную брань в своей речи. Раздаются крики о том, что нужно вызывать полицию, сельчане возмущаются, что врач так разговаривает с пациентами, особенно с пожилыми. В конце съемки видно, как коллега уводит врача. Позднее казанские СМИ выяснили, что Рустем М. принадлежит к медицинской династии и в сфере здравоохранения трудятся и его родители. Пресс-секретарь минздрава РТ Айгуль Салимзянова подтвердила произошедший случай.

«Администрация ГАУЗ «Сабинская ЦРБ» проводит служебное расследование по поводу конфликта, возникшего между врачом поликлиники и пациентами 7 мая. На данный момент врач в ЦРБ уже не работает», — цитирует её «Бизнес-онлайн».

Стало известно, что 29-летнему доктору на следующий день дали возможность написать заявление по собственному желанию.

Данный инцидент уже несколько дней бурно обсуждается в соцсетях, разделив жителей на два лагеря. Одни считают, что даже уставший врач не имеет права на такое обращение и должен блюсти честь белого халата.

«Как такого «врача» можно уважать? Уважение должно быть обоюдным!», «Мораль такова, что виноваты обе стороны, не нужно кричать. Но врач находится при исполнении, на рабочем месте, и к тому же и мужчина. Просто не прилично повышать голос на женщину, которая еще и старше», «Если сильно уставший, откуда тогда силы так орать? Давайте еще пусть уставшие врачи бить начнут пациентов, гопатски нависать над больными и материться уже начали, дальше что? Вы реально их оправдываете? А если бы сами просидели в очереди три часа и потом в ответ на справедливые возмущения вас бы обматерили? Оправдали бы врача или что? Это такая профессия, больные разные бывают, на то они и больные. А у тебя — клятва Гиппократа и этика должна быть», «Нельзя врачу так себя вести! Талант врача не только в исцелении делом, но и в исцелении словом!» — считает одна часть участников обсуждения (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены — ИА REGNUM ).

Но больше всего мнений звучало о том, что в медицине есть группа общих нерешённых проблем, в том числе и с дефицитом кадров.

«Доводят врачей, а потом удивляются, что очереди, некому кому лечить. Все хорошие врачи уходят в частные клиники, так как в бюджетных — полный дурдом. У нас в районе всех хороших врачей сожрали», «При таком отношении скоро вообще без врачей останетесь! Нас сейчас вообще за людей не держат. Пишете, что врачи только калечат, за взятки учатся. Довели реально! Я врач с красным дипломом. 20 лет медицине отдала! Старалась всем помочь. Процентов 95 пациентов адекватны. Но из-за оставшихся 5 работать невозможно», «У нас и так с врачами не густо, поэтому и очереди такие. По идее и правильно было бы разгрузить приём, увеличив штат, а это требует вложений в зарплаты, а государство не собирается этого делать. И кто виноват?», — вопрошает вторая часть участников дискуссии.

О проблеме с нехваткой кадров в поликлиниках Татарии говорят уже несколько лет. Ещё в конце июня 2017 года на одном из деловых понедельников в Казани начальник Управления здравоохранения Казани министерства здравоохранения Татарии Ильнур Халфиев отметил, что «вопрос укомплектованности поликлиник врачебными кадрами является актуальным» — «укомплектованность врачами составляет 70%». Ситуация в районах обстоит не лучше.

Между тем часто при обсуждении майского конфликта в Богатых Сабах озвучивалась и проблема небольших зарплат.

«Я врач. Год назад в поликлинике Казани получала меньше 20 000 рублей, иногда чуть больше. Сейчас ушла в частную», — пишет одна из участниц дискуссии.

Напомним, по майским указам от 2012 года представители медицинской сферы попали в список бюджетных профессий, чьи зарплаты должны быть доведены до 100% от средней зарплаты в целом по экономике региона. Врачи с высшим образованием должны получать 200% от этого показателя. Так ли обстоит ситуация сейчас в Татарии?

По данным Татарстанстата, при средней зарплате по республике 32 164 рубля за январь — февраль 2018 года средний заработок среднего и младшего медицинского персонала был 31 181 и 30 711 рублей соответственно. Обещанных 200% к средней зарплате врачам с высшим профильным образованием также пока нет — отставание почти на 5% (61 244 рубля).

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