Омск, 11 мая, 2018, 07:44 — ИА Регнум. Власти Омской области сделали очередное заявление о судьбе недостроенного омского метрополитена. Стало известно, что 10 мая правительство региона согласилось законсервировать метро.

Omskportal.ru Недостроенное омское метро

По словам заместителя министра промышленности, транспорта и инновационных технологий Игоря Лукьянова, проект консервации будет разработан в 2018 году. Выделять на него деньги дополнительно не нужно — необходимые 80 млн рублей перераспределят с других мероприятий «транспортной» госпрограммы. Однако на реализацию проекта в 2019 году, по предварительной оценке, необходимо 400 млн рублей, и здесь уже возникают сложности.

Зампред регионального правительства Игорь Бондарев подчеркнул, что работы по строительству метрополитена прекращены уже давно, однако в нарушение закона объекты ещё не законсервированы. В связи с этим управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений было неоднократно оштрафовано Ростехнадзором.

«Это не точка, это точка с запятой. Мы вернёмся к вопросу строительства метрополитена при наличии финансовых средств», — цитирует Бондарева «Новый Омск».

И. о. председателя правительства Омской области Валерий Бойко заявил, что «этим решением крест на объекте» не ставится. Более того, это позволит обезопасить омичей и дать толчок развитию городу.

Добавим, недостроенное метро уже давно стало предметом шуток у горожан. Вот и сейчас, обсуждая решение о консервации в соцсетях, горожане не могут удержаться от ироничных комментариев:

«Отмучился пациент».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, по данным Счётной палаты РФ, строительство метрополитена в Омске не ведется с 2014 года. Степень готовности объекта аудиторы оценили в 36%.

В декабре 2017 года врио губернатора Омской области Александр Бурков, говоря о недостроенном метро, заявил, что «в землю зарыто» уже 14 миллиардов рублей, поэтому «бросать всё как есть» нельзя.

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До этого, в октябре, он сказал, что хоронить проект метрополитена у него «рука не поднимется», при этом добавим, что на своих плечах Омская область этот проект не вынесет.

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