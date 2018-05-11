Чита, 11 мая, 2018, 07:33 — ИА Регнум. В Забайкалье не утихают лесные пожары. Несмотря на то, что за прошедшие сутки ликвидировано 10 возгораний общей площадью более 13 000 га (в Нерчинском, Читинском, Балейском, Дульдургинском, Кыринском, Могойтуйском, Могочинском, Шилкинском районах), по состоянию на 11 мая на территории лесного фонда региона действует 16 лесных пожаров (в Агинском, Балейском, Газимуро-Заводском, Карымском, Могочинском, Тунгокоченском, Хилокском, Чернышевском, Калганском, Карымском, Сретенском, Хилокском районе). Общая площадь лесных возгораний составляет сейчас 24 139 га.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Неконтролируемый пал сухой травы стал основной причиной пожаров в Забайкальском крае

«В тушении пожаров участвуют 877 человек, в том числе парашютисты-десантники КГУ «Читинская авиабаза», сотрудники КГСАУ «Забайкаллесхоз», специалисты лесной охраны ГКУ «Управление лесничествами Забайкальского края», привлечённые. Задействовано 172 единицы техники», — сообщили в региональном министерстве природных ресурсов.

Несмотря на то, что в Забайкалье продолжает действовать особый противопожарный режим, основными причинами лесных пожаров по-прежнему являются палы травы и сжигание мусора. По данным ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю, всего с начала пожароопасного периода сотрудники надзорных органов выявили 26 лиц, виновных в возникновении лесных пожаров. В отношении девяти из них возбуждены уголовные дела. Помимо этого составлено 367 административных протоколов за нарушение правил пожарной безопасности.

В частности, уголовное наказание за выжигание сухой травы получит житель Сретенского района.

«Мужчина с помощью открытого огня очищал сенокосные угодья от прошлогодней растительности. В какой-то момент он потерял контроль над огнём. Пожар перешёл в лес. В результате возгорания лесному фонду нанесён крупный ущерб, что и послужило основанием для привлечения нарушителя к уголовной ответственности», — пояснили спасатели.

Заплатить крупный денежный штраф или отправиться в места лишения свободы предстоит жителю Тунгокоченского района. Сжигание мусора в лесу привело к значительному выгоранию участка тайги. Также известно, что неисправное транспортное средство стало причиной лесного пожара в Шилкинском районе.

«Водитель проявил небрежность дважды. Он не только не оборудовал трактор искрогасителем, но и отправился на неисправной машине в лес. Вылетевшие из выхлопной трубы искры воспламенили сухую траву, после чего огонь перешёл на лесной фонд», — отметили в ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю.

Между тем в распространении пожаров на тысячи гектаров стоит винить не только нерадивых граждан, но и власти, которые не обеспечили должную подготовку к пожароопасному сезону. В конце марта прокуратура Карымского района выявила нарушение в работе «Забайкаллесхоза».

"Ведомство бесконтрольно проводило отжиги вблизи населённых пунктов. При этом у работников Забайкаллесхоза не было средств пожаротушения, они готовились тушить возгорания вениками», — информирует extra.zab.ru.

Прокуратура Забайкальского края обеспокоена тем обстоятельством что даже в пределах утверждённой штатной численности Читинская авиабаза и «Забайкаллесхоз» укомплектованы кадрами на 50%, «Забайкалпожспас» — на 90%, и что половина и более всей техники «Забайкаллесхоза» и «Забайкалпожспаса» уже четвёртый год имеет износ от 60% до 100%.