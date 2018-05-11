Москва, 11 мая, 2018, 07:15 — ИА Регнум. После выходного дня 9 мая рубль 10 мая укрепился к иностранным валютам на 1,9—2,5%. С открытия Мосбиржи участники рынка отыгрывали повышение цены на Brent до $77,94 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

ИА REGNUM Рубль

Ралли на нефтяном рынке вызвало решение президента США Дональда Трампа выйти из соглашения по ядерной программе Ирана и возобновить санкции против страны.

В ходе европейских торгов курс доллара снизился до 62,12 руб. После публикации американской статистики он подешевел к рублю до 61,68 руб. Индекс потребительских цен в США оказался ниже ожиданий.

В ответ на снижение инфляции доходность десятилетних казначейских облигаций упала на 0,030 п., до уровня 2,95%, ослабив доллар к основным валютам на рынке Форекс.

Укрепление рубля остановилось на уровне 61,57 руб. в связи с начавшейся нисходящей коррекцией на нефтяном рынке. Пара евро/рубль упала с 75,00 до 73,53 руб.

Сегодня, 11 мая, на торгах в Азии цена на Brent снижалась до $76,50. Текущая цена $77,25 (-0,25%). Покупатели нервничают, так как боятся попасть под фиксинг (фиксация прибыли через закрытие длинных позиций). Рубль укрепился на фоне геополитики, и вряд ли его укрепление будет иметь долговременный характер.

Антироссийские санкции не отменены. ЦБ РФ продолжит для Минфина покупать валюту. Индекс государственных российских облигаций (RGBI) находится в коррекционной фазе. Его значение составляет 142,72. Инвесторы неохотно выкупают ОФЗ, которые они активно продавали 9−10 апреля.

Напомним, 10 мая по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 151 коп. (+0,46%), до 63,22 руб., курс евро понизился на 1 коп. (-0,01%), до 75,00 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,8 млрд (+18,7%), евро/рубль — 250,0 млн евро (+6,06%).

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