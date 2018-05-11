Магадан, 11 мая, 2018, 06:07 — ИА Регнум. Жители Магаданской области возмущены ценами на овощи, привезённые из Краснодара. Морковь оттуда в столице Колымы выложили на прилавки магазинов по цене 722 рубля за килограмм, болгарский перец — по 793 рубля, свёклу — по 550, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Морковь

Читайте также: Озверели! Продукты питания в Магадане в разы дороже, чем по России

Купить краснодарские помидоры в Магаданской области можно за 563 рубля за кг, огурцы стоят 520 рублей, а редиска — 220. Колымчане искренне негодуют по поводу таких цен.

«Губернаторский уровень жизни», «Это насмешка над жителями Магадана! В Магадане слаще моркови народ ничего не ел? Деликатес Колымский!», «Сколько можно уже издеваться над северянином? Просто нет слов», «Ого, больше $10 за кило, на каких грядках она росла?», «Где этот Краснодар? Так в Магадане по 1500 рублей будет эта морковка», — комментируют столь высокий ценник жители Магаданской области в соцсетях.

Некоторые пишут о том, что с учётом перевозки — это нормальная цена, и предлагают призывать к совести перевозчиков. Есть и те, кто напоминает: раз на полках магазина морковь лежит по такой цене, значит, кто-то её покупает, и магазин ориентируется на определённый сегмент населения.

Читайте также: Овощной рынок Колымы захватит Китай?

«На 22% за 2017 год выросло количество людей, состояние которых от 500 и выше миллиардов долларов, пусть и у остальных 80%, по сравнению с 2013 годом, доход упал на 10%. Если где-то убывает, то где-то должно и увеличиваться. Возможно, и в Магадане есть наши магаданские Корейко, вот для них и привозят по такой цене продукты», — пришли к выводу колымчане.

Как сообщало ИА REGNUM ¸ ранее жители Магаданской области были неприятно удивлены стоимостью одной бутылочки питьевого йогурта в 188,9 рубля, ценами на помидоры и огурцы, которые в начале весны достигали 700 рублей за килограмм. В сахалинскую Оху весной завозили свежую черешню по 5 тыс. рублей за кило, а в Южно-Сахалинске огурцы и помидоры тогда продавали по 900 рублей за килограмм. Жителям северных территорий Якутии под Новый год предлагали купить черешню по 3850 рублей за кило, мандарины — по 800 рублей, десяток яиц — по 300 рублей. Удивляются ценам также жители Камчатки.

Читайте также: Цены на фрукты и овощи на Камчатке зашкаливают: 1 кг помидоров — 700 рублей