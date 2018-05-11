Шанхай, Китай, 11 мая, 2018, 04:30 — ИА Регнум. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян призвал на тематическом мероприятии усилить сферу брендирования, чтобы помочь китайским продуктам за рубежом получить глобальную узнаваемость, сообщает 11 мая агентство Синьхуа.

Флаг Китая

«Усиление брендирования и улучшение качества поставок являются важными моментами в реализации развития высококачественного и более эффективного удовлетворения нужд людей», — заявил Ли.

В последние годы Китай существенно продвинулся в деле формирования брендов благодаря совместным усилиям всех сторон, отметил премьер.

Ли призвал все органы власти и правительственные департаменты на местах внедрить стратегию инновационного развития, улучшить все факторы производительности и общую корпоративную конкуренцию.

Ставя перед собой целью постоянное улучшение качества, удовлетворение нужд людей и рыночного спроса, они должны совершенствовать вариативность продукции, ее качество, развивать бренды, а также продвигать корпоративность и солидарность трудящихся, чтобы сделать китайские бренды и китайскую продукцию глобальными, заявил Ли.

Напомним, что 10 мая в китайском Шанхае началась серия мероприятий «Дни китайских брендов». Вице-премьер Госсовета КНР Ху Чуньхуа также принял участие в форуме, посвященном китайским брендам, подчеркнув важность развития этой сферы.