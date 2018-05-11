В Совфеде прокомментировали проигрыш чехам на ЧМ по хоккею
Москва, 11 мая, 2018, 04:24 — ИА Регнум. Российская сборная по хоккею уступила чехам на чемпионате мира, потому что плохо сыграла в большинстве, 11 мая сообщил член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.
Комментируя первое поражение России на нынешнем чемпионате мира по хоккею, сенатор отметил:
«Причина поражения от чехов — очень плохая игра в большинстве. Три раза подряд не смогли его использовать — получили поражение. Закономерно».
Напомним, 82-й по чемпионат мира по хоккею с шайбой проходит в Дании с 4 мая. В соревнованиях, помимо России и Чехии, участвуют еще 14 команд.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, российская сборная потерпела первое поражение на этом чемпионате 10 мая: игра с чехами завершилась со счетом 3:4. Победу чешской сборной принес в овертайме Давил Пастрняк.