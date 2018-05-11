Чжэнчжоу, Китай, 11 мая, 2018, 03:36 — ИА Регнум. Заместитель директора Транспортного департамента китайской провинции Хэнань находится под следствием, сообщает агентство Синьхуа.

Чистка

Как стало известно, Ян Тинцзюнь обвиняется местным надзорным органом в серьезных нарушениях партийной дисциплины и закона.

Ян родился в октябре 1964 года и занимал должности на государственной службе в городе Лоян до того, как был назначен на его нынешнюю должность в январе 2018 года.

Напомним, что в Китае ведется активная борьба с коррупцией и дисциплинарными нарушениями в рядах Компартии и госслужащих. Борьба, при этом, носит серьезный характер. От наказания не застрахованы даже члены политбюро.

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