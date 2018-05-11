Берлин, 11 мая, 2018, 03:39 — ИА Регнум. Европейским странам следует самим позаботиться о своем будущем, не полагаясь на США, заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает Sputnik International.

White House Дональд Трамп и Ангела Меркель

Комментируя решение Вашингтона по выходу из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), Меркель заявила:

«Уже нельзя считать, что Соединенные Штаты станут защищать нас, и Европа должна взять свою судьбу в свои руки, это задача будущего».

Напомним, Германия является одной из стран — участниц СВПД. Немецкие власти, узнав о решении американской стороны выйти из этого соглашения по сокращению Ираном ядерной программы в обмен на поэтапное снятие с него западных санкций, выразили свое несогласие.

Германия, заинтересованная в экономическом участии Ирана в западных проектах, обещала продолжать соблюдение своих обязательств по СВПД. Решение США, как говорят в Берлине, не изменит позицию немцев по этому соглашению.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 мая новый посол США в Германии Ричард Гренелл обратился к немецким корпорациям с требованиям «немедленно прекратить» бизнес в Иране.

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10 мая, уже после заявления Меркель относительно действий США, немецкий министр иностранных дел Хейко Маас сказал, что правительство Германии надеется получить из Вашингтона информацию о новых антииранских санкциях.

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