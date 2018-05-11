На страже границ: за неделю летчики ПВО четыре раза поднимались на перехват
Москва, 11 мая, 2018, 03:10 — ИА Регнум. Четыре раза за минувшую неделю дежурные силы ПВО РФ поднимались на перехват и сопровождение самолетов на границе России, сообщили в Минобороны РФ.
Mil.ru
Российский истребитель
По данным ведомства, у российских границ за указанный период вели разведку девять летательных аппаратов.
«Нарушений воздушного пространство РФ не допущено», — сообщили в Минобороны России.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 апреля в Минобороны РФ заявили, что за минувшую неделю 18 зарубежных летательных аппаратов приближались к российским границам.
Российские летчики пять раз поднимались на перехват и сопровождение зарубежных самолетов. Нарушение воздушного пространства страны допущено не было.