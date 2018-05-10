В Пенсильвании умерла старейшая гражданка США
Вашингтон, 11 мая, 2018, 02:54 — ИА Регнум. Самая старая жительница Соединенных Штатов скончалась в Пенсильвании, сообщил губернатор штата Том Волф в Twitter.
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«Я был опечален, узнав о смерти Дельфины Гибсон, старейшей гражданки США», — говорится в твите Волфа.
По словам чиновника, Дельфина Гибсон родилась в 1903 году, в штате Пенсильвания прожила более 90 лет.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 апреля в Японии в возрасте 117 лет умерла самая старая жительница земли Наби Тадзима.
Теперь старейшей жительницей планеты считается японка Тиё Мияко, которой скоро исполнится 117 лет.