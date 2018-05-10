Прага, 11 мая, 2018, 02:35 — ИА Регнум. Нервно-паралитическое вещество, фигурирующее в «деле Скрипаля», производилось в Чехии, заявил чешский президент Милош Земан на совместной пресс-конференции с польским коллегой Анджеем Дудой, 11 мая передает телеканал РЕН ТВ.

Miloslav Hamřík Милош Земан

Комментируя высказывание своих соотечественников из правительства о том, что так называемый «Новичок» не производился в Чехии, Земан настоял на следующем: его предыдущее заявление не было голословным.

Он, ранее утверждая, что в Чехии производилось нервно-паралитическое вещество класса «Новичок», опирался на опубликованные данные экспертов чешского исследовательского института.

«Со всем уважением к образованию некоторых членов нашего правительства я не уверен, что у них есть информация лучше, чем у главы института», — сказал Земан.

Напомним, 3 мая Земан заявил, что нервно-паралитическое вещество, которое, как утверждают британские власти, было применено в городе Солсбери (Великобритания) в отношении бывшего офицера ГРУ Сергей Скрипаля и его дочери Юлии, производилось в малых количествах в Чехии.

После этого из Праги прозвучали опровержения, последним из которых стало заявление чешского министра обороны Карала Шлехтова, утверждающего: в стране «никаких веществ типа «Новичок» не производилось и не складировалось».