Кишинёв, 11 мая, 2018, 01:59 — ИА Регнум. «Есть некоторые внешние силы, которые крайне недовольны нашими европейскими устремлениями и нашей внешней политикой за последние два года», — заявил в интервью Moldpres премьер-министр Молдавии Павел Филип, комментируя предстоящие выборы в парламент и действия властей по введению антироссийский цензуры в стране.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Молдавии

«Поэтому мы настаиваем на обеспечении безопасности информационного пространства, чтобы предотвратить ситуации, в которых людей дезинформируют о пользе сближения с Европой. Я и в Брюсселе говорил на эту тему. Мы хотим укрепить сотрудничество, потому что в последние годы в Европе очень серьезно подходят к теме фейковых новостей. Мы тоже сделали первый шаг навстречу защите информационного пространства (запретили российские телеканалы — NM)», — сказал он.

Молдавия по его словам, расколота на политическом уровне, а некоторые политические силы «готовы ради своих интересов пожертвовать страной». «В СМИ уже есть, правда пока слабые, призывы к бойкоту выборов, к гражданскому неповиновению и о невыполнении волеизъявления граждан. Мы уже знаем, как сильно могут навредить стране такие вещи, особенно когда страна только-только обрела стабильность, увеличивает темп экономического роста, привлекает иностранных инвесторов и создает рабочие места в частном секторе. Мы не отвечаем на такие провокации и хотим четко заявить, что никто более, чем правительство, не заинтересован в свободных и корректных выборах», — добавил премьер.

Он также заявил, что президент Додон хочет после выборов коалицию, которая «похоронит европейский проект в Молдове». «Насколько сильно мы стараемся сделать европейской курс необратимым, настолько сильно социалисты хотят закрыть границу в Европу. Это великая цель президента Додона и он даже этого не скрывает: железный занавес между нами и Европейским союзом. Пока он только говорит об этом, потому что не может сделать ничего больше, чем чинить препятствия. Однако, если в декабре [на выборах] мы не мобилизуемся и не объединимся, это может стать трагедией для всей страны, а его слова могут стать реальностью», — подвел итог Павел Филип.