Москва, 11 мая, 2018, 02:09 — ИА Регнум. Российско-турецкое сотрудничество в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), ситуацию в Сирии и двусторонние отношения Москвы и Анкары обсудили в ходе телефонного разговора президенты России и Турции, 11 мая сообщили в пресс-службе Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Переговоры между российским президентом Владимиром Путиным и его коллегой из Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом прошли 10 мая по инициативе турецкой стороны.

«Реджеп Тайип Эрдоган тепло поздравил Владимира Путина с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне и со вступлением в должность президента Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, Путин и Эрдоган обсудили выход США из СВПД. Оба президента считают, что это международное соглашение по Ирану должно быть сохранено, поскольку в том числе и от его соблюдения зависят не только стабильность Ближнего Востока, но и международная безопасность.

«Подтвержден решительный настрой России и Турции на дальнейшее сотрудничество с другими участниками плана действий и на координацию шагов в данном контексте, — сообщили в пресс-службе. — Кроме того, затронуты вопросы сирийского урегулирования и реализации ключевых двусторонних проектов».

Напомним, решение выйти из СВПД американский президент Дональд Трамп реализовал 8 мая 2018 года. Примеру США не спешат следовать их европейские партнеры Великобритания, Франция и Германия, также подписавшие договор СВПД в 2015 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 мая Эрдоган обсудил ситуацию с СВПД с иранским президентом Хасаном Рухани. Анкара осудила действия Вашингтона по одностороннему выходу из соглашения по иранской ядерной программе.