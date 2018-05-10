Вашингтон, 11 мая, 2018, 01:30 — ИА Регнум. Новые санкции введены в отношении иранских физических лиц и фирм со стороны Вашингтона, сообщает Минфин США.

Дядя Сэм

Уточняется, что под санкции, введенные 10 мая, подпали три компании и шесть физических лиц. Согласно заверениям Вашингтона, все фигуранты связаны с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

По мнению Минфина США, в поддержке КСИР «замешаны» иранские власти и Центральный банк Ирана.

Как утверждает американский министр финансов Стивен Мнучин, для возможности масштабного финансирования КСИР (речь идет о миллионах долларов) Тегеран якобы злоупотреблял доверием юрлиц в Объединенных Арабских Эмиратах.

Деньги, как пояснил Мнучин, переводились на счета КСИР, используя ОАЭ, и это была махинация, поскольку Тегеран скрывал ее истинную цель. В итоге схема раскрыта и незаконное финансирование пресечено, заявил американец.

Напомним, санкционная атака Вашингтона на Тегеран началась после одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который американцы называют ядерной сделкой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 мая официальный представитель Белого дома Сара Хакаби Сандерс заявила, что Вашингтон решил возобновить против Тегерана «все санкции, которые были введены до ядерной сделки».

Позиция американской администрации, судя по словам Сандерс, следующая: Вашингтон добивается, чтобы Тегеран никаким образом не смог разработать ядерное оружие. По мнению экспертов, теперь у Тегерана, напротив, появился повод возобновить ядерную программу.

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