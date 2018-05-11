Германию расколола санкционная война против России: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 11 мая, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Москва — Берлин: политический курс расколол немецкое общество;
- За спиной у Путина: к чему приведёт «нормандский формат» без России;
- Единогласное мнение: Анкара и Москва считают ошибкой выход США из соглашения по Ирану;
- Холод и голод: руководство Рады поссорилось с правительством из-за «СП-2»;
- «Отжившая своё система двоевластия»: глава Ульяновска покинул пост.