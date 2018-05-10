Лиссабон, 11 мая, 2018, 00:57 — ИА Регнум. Российская певица Юлия Самойлова не прошла в финал песенного конкурса «Евровидение», 11 мая передает «5 канал».

Panorama Severa TV Channel Юлия Самойлова

Напомним, 63-й конкурс «Евровидение» проходит в Лиссабоне. В столице Португалии это мероприятие проводится впервые.

Португалия стала местом проведения 63-го «Евровидения», поскольку в предыдущий раз конкурс выиграл португальский певец Салвадор Собрал с песней «Amar pelos dois».

Стоит напомнить, что 62-е «Евровидение», на которое Самойлову не допустили «из-за Крыма», проходило в Киеве.

В итоге через год девушка повезла на конкурс в Лиссабон песню «I Won"t Break», с которой прошла в полуфинал. Второй полуфинал проходил 10 мая, первый — 8 мая.

В первом полуфинале победили 10 стран из 19. Итоговое выступление состоится 12 мая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, как сказал Алексей Голубев, режиссер номера Самойловой, «наш номер очень сложный» с технической точки зрения.