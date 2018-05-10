Москва, 11 мая, 2018, 00:33 — ИА Регнум. На Украине День Победы является тем праздником, который способен консолидировать всё общество в целом. Об этом 10 мая заявил президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Георгиевская ленточка

«Не все эти десятки и сотни тысяч, которые выходят на Украине — это «Бессмертный полк». Там значительно более сложная ситуация. Там выходит большое количество людей, — кстати, некоторые наши русские, — которые говорят, что да, мой дед воевал, но я сейчас возьму оружие и пойду убивать российских агрессоров, пойду убивать сепаратистов в Донецке, пойду отвоёвывать Крым и так далее. И таких людей там тоже тысячи и десятки тысяч», — заявил Ищенко.

Тем не менее, и эти люди вызывают серьёзное беспокойство Киева, считает политолог. 9 Мая и Новый год — это два праздника, которые объединяют всех граждан Украины. При этом 9 Мая, в отличие от Нового года, простого повода для застолья, объединяет людей на основе идеологии, которую власть считает враждебной.

«На основе идеологии победы в той войне, которую украинская власть считает своим поражением», — подчеркнул политолог.

По его мнению, если бы украинским националистам во время проведения акции было позволено устроить серьёзные беспорядки, это вызвало бы настоящий социальный взрыв, поскольку память о войне остаётся фактически единственной темой, по-настоящему консолидирующей украинское общество.

«Эти ребята выгоняют свою полицию и следят за (порядком), потому что они боятся, что в таком случае все эти люди, и те, которые выходят с маками, и те, которые выходят с георгиевскими ленточками, могут объединиться против нацистов и против власти в том числе. И до тех пор, пока им удаётся разделять народ так, что 9 мая все вместе, а 10 мая они по разные стороны баррикад — для них всё прекрасно», — заключил он.

9 мая в городах Украины прошла акция «Бессмертный полк». Акции прошли практически во всех крупных городах страны, и хотя серьёзных инцидентов зафиксировано не было, без потасовок не обошлось. Так, например, Киеве на акцию «Бессмертный полк», в которой участвовало несколько тысяч человек, напали радикалы-националисты, а в Мелитополе (Запорожская область), где полицейские требовали снять с участников шествия георгиевские ленточки, произошла массовая драка.